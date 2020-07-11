- 16:25 Похолодание уже подбирается с запада: синоптик предупредила о резкой перемене погоды
- 16:21 «Центрэнерго» начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
- 15:58 Боевики блокируют пропуск людей через линию разграничения: местные жители на коленях просят ОБСЕ о помощи
- 15:40 "Украэрорух" опроверг "вторжение" российского пассажирского самолета в воздушное пространство Украины
- 15:23 В Мариуполе отвлекшийся на телефон водитель сбил двух женщин-полицейских
- 14:55 Гран-при Штирии: где смотреть онлайн-трансляцию второго этапа Формулы-1
- 14:54 На киевских Березняках прорвало трубу: фонтан бьет прямо в окно на шестом этаже многоэтажки
- 14:32 Масштабное ДТП на Львовщине: в результате столкновения грузовиков и легковушек есть жертвы и пострадавшие
- 14:20 Гибель группы Дятлова: в России спустя 60 лет назвали причину нашумевшей трагедии
- 14:09 На Дальнем Востоке начался антипутинский майдан
- 13:38 В Николаеве выстрелом в голову тяжело ранен руководитель областной организации «Свободы»
- 13:32 Российский самолет в украинском небе: стала известна информация о нарушителе воздушного пространства
"Украэрорух" опроверг "вторжение" российского пассажирского самолета в воздушное пространство Украины
В Государственном предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») опровергли информацию о том, что 10 июля российский пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии» пролетал над территорией Украины.
Так, по данным систем «Украэроруха», пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, сообщает LIGA.net.
Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ сообщали, что российский пассажирский лайнер, который 10 июля пересек небо над оккупированной и подконтрольной правительству территорией Донбасса, направлялся из Анапы в Санкт-Петербург.
В ноябре 2015 Украина ввела полный запрет на транзит российских самолетов над своей территорией. А в апреле 2019 Кабмин принял решение о запрете нерегулярных авиарейсов между нашей страной и Россией, за исключением полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.144
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...