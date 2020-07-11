Украина

В Государственном предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») опровергли информацию о том, что 10 июля российский пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии» пролетал над территорией Украины.

Так, по данным систем «Украэроруха», пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, сообщает LIGA.net.

Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ сообщали, что российский пассажирский лайнер, который 10 июля пересек небо над оккупированной и подконтрольной правительству территорией Донбасса, направлялся из Анапы в Санкт-Петербург.

В ноябре 2015 Украина ввела полный запрет на транзит российских самолетов над своей территорией. А в апреле 2019 Кабмин принял решение о запрете нерегулярных авиарейсов между нашей страной и Россией, за исключением полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

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