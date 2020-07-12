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Стягивают танки и минируют поля: на Донбассе засекли опасные маневры оккупантов
Более 10 танков Т-64 и «Гиацинт С» оккупантов на Донбассе зафиксировали с нарушением линии отвода. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
«Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что российско-оккупационные войска и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.
Так, во время наблюдательного полета БПЛА представителей миссии ОБСЕ зафиксировал на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области одиннадцать танков Т-64, а также 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 «Гиацинт С».
«Оккупанты продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств „Петровское“. Кроме этого, с целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты миссии обстрелами из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ», — сообщили в штабе.
Как писали «ФАКТЫ», обстрелы со стороны оккупантов не дают восстановить водопровод в Новотошковском Попаснянского района Луганской области. Уже несколько суток поселок остается без воды.282
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