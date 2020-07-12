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Украина

У Путина заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений

15:10 12 июля 2020
Заседание ТКГ в Минске

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к возможному выходу Украины из Минских соглашений. Напомним, у президента Зеленского считают, что Минские соглашения нуждаются в пересмотре и как минимум в прагматическом подходе к их выполнению.

По словам Пескова, такой шаг Киева может не понравиться гарантам мирного урегулирования конфликта на Донбассе — Германии и Франции.

«Если такое (выход Украины из „Минска“. — Авт.) произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно», — цитирует Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: «В данном случае насильно мил не будешь».

Отметим, что заявление Пескова прозвучало практически сразу же после неадекватных слов представителя РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова о том, что «в Украине создано еще два государства». В настоящее время Украина добивается официальных разъяснений этих слов из Москвы.

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