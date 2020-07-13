Общество и люди

Сметана и масло не помогут: Супрун подсказала, как спастись от солнечных ожогов

Захватившая Украину в плен аномальная жара приводит к тому, что украинцы проводят большое количество времени на солнце, загорая на пляже, или занимаясь «агрофитнесом» в саду или на огороде. Следствием этого становится очень покрасневшая на следующий день кожа, которая сильно печет.

Об этом пишет на своей странице в Facebook экс-исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Чтобы избавиться от последствий длительного пребывания на солнце, кто-то бежит на кухню чтобы намазать кожу сметаной или маслом, кто-то в аптеку за целебной мазью или спреем.

Но все эти «традиционные» средства вряд ли помогут, считает Супруг.

Как же действовать в случае получения солнечного ожога?

«Скорее спрячьтесь от солнца в прохладное место. Если симптомы общего перегрева — смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, пах) пузырь со льдом завернутый в чистую ткань или холодные компрессы. Охладите участок кожи, которая подверглась ожога. Это можно сделать любым удобным способом — смочить прохладной водой, приложить лед на 5−10 минут, холодный компресс или иной холодный предмет. Можно принять прохладный душ», — пишет бывшая главный медик страны.

Также Ульяна Супрун советует пить много жидкостии принять обезболивающее (парацетамол или ибупрофен), если есть необходимость уменьшить боль, отек и дискомфорт.

В том случае, если появляются пузыри, надо наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможно на 2−4 сутки.

Для обработки поврежденной кожи Супрун советует применить водорастворимые препараты — такие, как тримистин, пантестин, мирамистин.

ТОЛЬКО на 5−6 день после ожога можно мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами.

При этом Ульяна Супрун еще раз напоминает, что кожу после ожога не стоит обрабатывать:

Никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами.

Дексапантенолом.

Маслом, жиром (растительным или животным), мочой, зубной пастой, спиртовыми растворами.

«Чтобы избежать ожогов — обязательно защищайтесь от солнца, когда выходите на улицу! Пользуйтесь солнцезащитным кремом (чтобы он реально защитил надо мазать все открытые участки и использовать достаточное количество крема), надевайте головной убор, носите солнцезащитные очки с ультрафиолетовыми фильтрами, закрывайте тело одеждой из легких тканей. Но не находитесь долго на солнце, особенно с 12 до 16 часов», — уверена эксперт.

По ее мнению, кожу важно защищать от ультрафиолета и не допускать солнечных ожогов, так как воздействие ультрафиолета вызывает мутации в коже и тем самым увеличивает вероятность возникновения рака кожи. Есть данные, указывающие, что получение солнечных ожогов лишь раз в два года может втрое повысить эти риски.

«Ни один загар этого не стоит, поэтому берегите себя!» — призывает Ульяна Супрун.

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