Будущая невестка Дэвида и Виктории Бекхэм показала свое помолвочное кольцо (фото)

Стиль жизни

Невеста старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм, 25-летняя американская актриса Никола Пельтц, показала кольцо, которое подарил ей 21-летний жених Бруклин Бекхэм. На фото, опубликованных в Instagram, на пальце Николы, которая гладит собаку, красуется великолепное бриллиантовое украшение. Как сообщает издание The Sun, эксперты оценивают кольцо в сумму свыше 300 тысяч долларов.

Фото Instagram

Фотограф Бруклин сделал предложение своей подруге две недели назад. 13 июля они подтвердили сообщения СМИ о своей помолвке в соцсетях, обнародовав совместное фото, на котором Пельтц позирует в желтом платье бренда своей будущей свекрови-дизайнера.

В 1998 году английский футболист Дэвид Бекхэм подарил в знак помолвки Виктории Адамс (которая в то время была еще участницей группы Spice Girls) бриллиантовое кольцо стоимостью 82 тысяч долларов.

Помолвочные кольца Дэвида и Виктории

Влюбленные планируют в будущем году сыграть две свадьбы — в Великобритании и в США. Обе церемонии оплатит 78-летний отец невесты — американский миллиардер Нельсон Пельтц. Его состояние оценивается примерно в 1,7 миллиарда долларов. Совместные капиталы Бекхэмов составляют 424 миллиона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда фильмов «Послезавтра» и «Враг мой» женился в четвертый раз.



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