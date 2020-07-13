26.91 / 27.11 30.30 / 30.52
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Будущая невестка Дэвида и Виктории Бекхэм показала свое помолвочное кольцо (фото)

8:39 13 июля 2020
Бруклин и Никола

Невеста старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм, 25-летняя американская актриса Никола Пельтц, показала кольцо, которое подарил ей 21-летний жених Бруклин Бекхэм. На фото, опубликованных в Instagram, на пальце Николы, которая гладит собаку, красуется великолепное бриллиантовое украшение. Как сообщает издание The Sun, эксперты оценивают кольцо в сумму свыше 300 тысяч долларов.

Фото Instagram

Фотограф Бруклин сделал предложение своей подруге две недели назад. 13 июля они подтвердили сообщения СМИ о своей помолвке в соцсетях, обнародовав совместное фото, на котором Пельтц позирует в желтом платье бренда своей будущей свекрови-дизайнера.

В 1998 году английский футболист Дэвид Бекхэм подарил в знак помолвки Виктории Адамс (которая в то время была еще участницей группы Spice Girls) бриллиантовое кольцо стоимостью 82 тысяч долларов.

Помолвочные кольца Дэвида и Виктории

Влюбленные планируют в будущем году сыграть две свадьбы — в Великобритании и в США. Обе церемонии оплатит 78-летний отец невесты — американский миллиардер Нельсон Пельтц. Его состояние оценивается примерно в 1,7 миллиарда долларов. Совместные капиталы Бекхэмов составляют 424 миллиона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда фильмов «Послезавтра» и «Враг мой» женился в четвертый раз.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Антон Желепа

Дважды судимый: появилась информация о водителе, устроившем смертельное ДТП под Киевом

Зеленский и Путин на переговорах в Париже

Песков заявил, что Путина «коробит» от некоторых высказываний Зеленского

На месте ДТП

Отец и дочь погибли мгновенно: появились подробности жуткого ДТП под Киевом

На Донецк обрушился сильнейший ливень с градом: впечатляющие видео непогоды

На Донецк обрушился сильнейший ливень с градом: впечатляющие видео непогоды

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер