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Дожди уйдут на восток: синоптики уточнили прогноз на начало новой недели
Третья неделя июля в Украине начинается дождями, которые переместились с запада нашей страны в северные, восточные и южные области. Об этом свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра.
В западные регионы тем временем вернется ясная и солнечная погода, хотя температура воздуха и не поднимется выше +21 градуса.
14 июля погода будет солнечной в большинстве регионов, но дожди пройдут в восточных, юго-восточных областях, включая Донецк, переживший ужасный удар стихии 12 июля.
В Киеве рабочий вторник обещает быть ясным и прохладным — до 23 градусов выше нуля. Осадков в столице не предвидится.
В среду, 15 июля, дожди еще больше сместятся на восток, а на остальной части страны начнется повышение температуры.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал дождливый, но теплый второй месяц лета. По его расчетам, вторая волна дождей должна накрыть Украину с 24 по 27 июля.
Фото Украинский Гидрометцентр135
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