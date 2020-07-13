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Жена Джона Траволты умерла в 57 лет (фото)
Голливудский актер Джон Траволта пережил еще одну трагедию. В возрасте 57 лет умерла жена 66-летнего актера — Келли Престон. Причиной смерти актрисы стал рак молочной железы, который был диагностирован у нее два года назад. Об этом сообщает издание People. Престон не сообщала публично о своей болезни и тайно проходила курс лечения.
У Келли и Джона, познакомившихся в 1987 году и поженившихся в 1991-м, имеется 20-летняя дочь Элла и девятилетний сын Бенджамин. Старший сын супругов Джетт умер в январе 2009 года в возрасте 16 лет — у него случился эпилептический припадок в ванной.
Для Келли, известной по фильмам «Близнецы», «Джерри Магуайер», «Только ты», брак с Траволтой был вторым брак. С 1985 по 1987 год она была замужем за актером Кевином Гейджем. А в молодости также встречалась с Джорджем Клуни, которому подарила домашнюю свинью по имени Макс.
Траволта женился впервые. До встречи с Престон он состоял в романтических отношениях с актрисой Дайаной Хайленд. Они познакомились в 1976 году на съемках фильма «Под колпаком», в котором Дайана играла мать персонажа Траволты. В 1977 году 41-летняя Хайленд скончалась на руках у Джона — также от от рака молочной железы.
Последней работой Келли в кино стала роль жены босса мафии в фильме «Кодекс Готти», где она играла вместе с супругом.
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