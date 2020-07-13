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Культура и искусство

Картина "Обнаженная с веселым рисунком" продана на аукционе за 46 миллионов долларов (фото)

10:10 13 июля 2020
Обнаженная с веселым рисунком

Картина американского художника Роя Лихтенштейна «Обнаженная с веселым рисунком» продана на онлайн-аукционе Christie's за 46,2 миллиона долларов. Как сообщает Bloomberg, аукцион одновременно проходил на четырех площадках — в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге, Он проводился вместо запланированного на конец июня в Нью-Йорке аукциона произведений современного искусства, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Датированная 1994 годом картина представителя поп-арта Лихтенштейна, скончавшегося в 1997 году, выполнена в традиционной для него технике точек. Предварительная ее оценка составляла 20−30 миллионов долларов. Приобрел полотно, ставшее самым дорогим лотом этого аукциона, некий коллекционер из Азии.

Также среди лотов были картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Триумфальная арка» (она пошла с молотка почти за 22,5 миллиона долларов) и «Алжирские женщины» испанского живописца Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (одна из серии 15 его работ была продана за 29,2 миллиона долларов). В общей сложности выручка онлайн-аукциона составила 421 миллион долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордные шесть миллионов долларов.

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