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Картина "Обнаженная с веселым рисунком" продана на аукционе за 46 миллионов долларов (фото)
Картина американского художника Роя Лихтенштейна «Обнаженная с веселым рисунком» продана на онлайн-аукционе Christie's за 46,2 миллиона долларов. Как сообщает Bloomberg, аукцион одновременно проходил на четырех площадках — в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге, Он проводился вместо запланированного на конец июня в Нью-Йорке аукциона произведений современного искусства, который был отменен из-за пандемии коронавируса.
Датированная 1994 годом картина представителя поп-арта Лихтенштейна, скончавшегося в 1997 году, выполнена в традиционной для него технике точек. Предварительная ее оценка составляла 20−30 миллионов долларов. Приобрел полотно, ставшее самым дорогим лотом этого аукциона, некий коллекционер из Азии.
#AuctionUpdate #RoyLichtensteins masterful late work, Nude with Joyous Painting achieves $ 46,242,500 pic.twitter.com/XzApaBd8Xr— Christie's (@ChristiesInc) July 10, 2020
Также среди лотов были картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Триумфальная арка» (она пошла с молотка почти за 22,5 миллиона долларов) и «Алжирские женщины» испанского живописца Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (одна из серии 15 его работ была продана за 29,2 миллиона долларов). В общей сложности выручка онлайн-аукциона составила 421 миллион долларов.
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