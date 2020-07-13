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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске в ее платье возмутила сеть (фото, видео)

10:36 13 июля 2020
Жанна Фриске

Младшая сестра певицы Жанны Фриске возмутила сеть очередным копированием покойной. Наталья, которая эксплуатирует образ артистки, стала приглашенной гостьей на закрытой свадьбе, развлекала гостей. Делала это в образе любимой многими Жанны Фриске, которая ушла из жизни пять лет назад после борьбы с раком головного мозга.

Наталья надела ее платье цвета фуксии, парик с кудрями и исполнила хиты Жанны. Гости танцевали под песню «Где-то летом», благодаря которой Фриске стала популярной, как сольная артиста после ухода из «Блестящих».

Поклонникам покойной певицы не понравился такой выход Натальи. Ее осуждают за то, что эксплуатирует образ покойной сестры, ее песни, носит ее одежду.

«Ей никогда не быть Жанной», «Не позорилась бы… Жанна была уникальная. Царство ей небесное», «Ну, ей до сестры, как до звезды на небе, ни голоса, ни внешности», «Зачем копировать так всеми любимую Жанну. Пусть поет свое», «Далеко ей до Жанны! Не очень красиво зарабатывать себе деньги на смерти сестры», «Неудачная копия, простите, господа», «Жесть, что за кошмар. Зачем делать то, что совершенно не получается», «Боже, она надела платье умершей Жанны», — возмущаются поклонники певицы в сети.

Наталья и раньше пыталась копировать успешную сестру. На некоторое время она даже заменила ее в группе «Блестящие», но продеожалась в коллективе всего три месяца.

Сейчас Наталья является мастером перманентного макияжа, «рисует» брови и ресницы, делает тату.

Ранее солист группы «Иванушки» рассказал о романе с Жанной Фриске.

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