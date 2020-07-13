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Мир

Оптическая иллюзия на фото с зебрами разделила интернет

19:20 13 июля 2020
Фото с зебрами

В соцсети Twitter был опубликован снимок, который фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал в одном из заповедников Кении. Фото вызвало горячие споры в интернете. На нем изображены две зебры, которые стоят таким образом, что возникает оптическая иллюзия. Пользователи сети никак не могли решить, какая из зебр смотрит прямо в объектив — правая или левая.

Как пишет издание The Mirror, одни говорили, что это зебра, которая стоит слева — так как у нее присутствует специфические складки на шее. Другие, ссылаясь на расположение ушей, возражали, настаивая, что это все же та зебра, что справа. Кто-то пошутил: «Трудно сказать, где тут одна зебра переходит в другую», — намекая на пешеходный переход. Некоторые решили, что на фото присутствует сзади третья зебра, или даже сочли, что фотография была отредактирована, чтобы всех запутать.

В конце концов фотограф внес ясность. Он сообщил, что в камеру смотрит «левая» зебра.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Будни карантина: парящие и убегающие мусорные баки развлекли сеть.

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