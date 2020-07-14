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Козленок или птица: фото с оптической иллюзией удивило сеть
После оптической иллюзии с зебрами пользователей интернета запутало еще одно фото из жизни дикой природы. На нем изображена птица кукабара, которая является одним из символов Австралии. Однако, как пишет издание The Sun, на снимке, который австралийский фотограф Дэвид Хилл сделал в лесу штата Новый Южный Уэльс, разглядели также другое животное. Если присмотреться, четко видна голова козленка, повернувшего шею и смотрящего в противоположную птичьей голове сторону. Клюв кукабары при этом превращается в правое ухо козленка.
«Мне указал на это друг из США… Я люблю снимать животных… На этот раз это было два животных по цене одного», — пошутил фотограф.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря.4
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