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Украина

Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах и пригласил его в Украину

11:03 13 июля 2020
Владимир Зеленский и Анджей Дуда, январь 2020 года

Президент Владимир Зеленский направил поздравления своему польскому коллеге Анджею Дуде с победой на выборах. Соответствующая запись появилась в Twitter президента Украины.

«Желаю Польше под. Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества», — написал Зеленский, выразив убеждение в том, что Украина и Польша сильнее вместе.

Отметим, что по официальным данным Национальной избирательной комиссии Польши после подсчета 99,97% протоколов за Дуду проголосовали 51,21% избирателей. Как сообщает RMF24, поддержка представителя оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского составила 48,79%.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время первого тура выборов 28 июня за Дуду проголосовали 43,5% избирателей, за Тшасковского — 30,5%.

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