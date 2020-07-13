Ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19

Здоровье и медицина

Ученые из Королевского колледжа Лондона утверждают, что у людей, перенесших коронавирус, стойкий иммунитет не вырабатывается. Напомним, что по состоянию на 13 июля 2020 года в Украине от COVID-19 умерли уже 1398 пациентов.

Как сообщает «24 канал» со ссылкой The Guardian, иммунитет снижается через три месяца и сохраняется лишь у 17 процентов людей, а наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется через три недели после появления первых симптомов заболевания.

Ученые также выяснили, что за три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного. У некоторых пациентов наличие иммунитета вовсе не фиксировалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», группа исследователей медицинского факультета Университета Гонконга Габриэля Леуна выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 мутировал, и его новые штаммы стали более опасными. Ученые утверждают, что заразность за последние несколько месяцев выросла на 30%.

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