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Здоровье и медицина

COVID-19 мутировал и стал намного заразнее: ученый сделал тревожное заявление

18:20 12 июля 2020
COVID-19 мутировал и стал намного заразнее: ученый сделал тревожное заявление

Коронавирус SARS-CoV-2 мутировал, и его новые штаммы стали более опасными — так, заразность за последние несколько месяцев выросла на 30%. Это установила группа исследователей медицинского факультета Университета Гонконга Габриэля Леуна. Напомним, в США уже замерли в ожидании третьей волны пандемии.

По словам профессора, являющегося ведущим консультантом правительства Гонконга по вопросам COVID-19, данные международного исследования, проведенного в июне, показали резкий рост опасности заражения COVID-19.

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Так, если в марте 2020 года каждый больной в среднем инфицировал трех здоровых людей, то теперь — уже четырех, сообщает South China Morning Post.

Отметим, что в самом Гонконге наблюдается новая вспышка после ослабления ограничений.

Как сообщали «ФАКТЫ», только за одни сутки, 10 июля, в мире появилось почти 237 тысяч человек, зараженных коронавирусом, а днем раньше суточный антирекорд составлял 228 102 человека.

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