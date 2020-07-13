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"Такое себе лето": синоптик рассказала, где 14 июля в Украине будет холоднее всего
Жаркая погода, установившаяся на минувших выходных, ушла из Украины — во вторник, 14 июля, прохладный воздух охватит большую часть страны.
«В течение дня температура будет колебаться в пределах + 18 + 23 градуса. На юге и юго-востоке будет теплее — комфортные + 20 + 26 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, дожди наиболее вероятны на Черниговщине, в Сумской и Полтавской областях — там могут пройти грозовые ливни. На остальной территории Украины — местами локальные дожди, местами просветления. Без существенных осадков лишь на юге и востоке.
«В Киеве вторник обещает быть свежим, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха, то и совсем холодным. Ночью, вечером, утром — до + 13 + 17 градусов, а днем такое вот лето — до + 18 + 20 градусов. Существенные осадки в столице маловероятны, возможен лишь небольшой дождик», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозируют, что в среду, 15 июля, дожди сместятся на восток, а на остальной части страны начнется повышение температуры.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».24
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