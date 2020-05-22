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Лобода показала редкие фото дочери Тильды и удивила поклонников
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась идеальной фигурой, поздравила младшую дочь Тильду с днем рождения и удивила поклонников.
«Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны. С Днём Рождения, доченька», — написала певица и добавила редкие фото девочки.
Поздравила внучку и мать Лободы, добавив фото с Тильдой.
Пользователи сети удивились, ведь Лобода и родственники в прошлом году поздравляли Тильду 24 мая.
«Всегда думала, что у Тильды день рождение 24.05! Что-то пошло не так», «Всегда и Светлана, и родственники 24 поздравляли, но что-то пошло не так», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее Лобода заявила, что планирует еще одного ребенка — мальчика.95
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