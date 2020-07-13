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Общество и люди

"Молитесь за воинов-сынов": мать погибшего на Донбассе Героя Украины написала трогательный стих

15:29 13 июля 2020
Тарас Матвеев

Мама военнослужащего 24-й бригады ВСУ Тараса Матвеева, погибшего на Донбассе 10 июля, написала пронзительное стихотворение, посвященное солдатским матерям.

МАТЕРІ ВОЇНА

Одні казали їй: «Пишайся сином!»
А інші: «Нащо він туди пішов…» —
Гірчило їй від слів таких полином,
А часом аж холола в жилах кров…
Ну, як таке ви можете казати
У вічі цим найкращим матерям,
Які зростили мужнього солдата,
Що не віддасть Вкраїни ворогам?!
Чи ж не бажала б мати йому долі,
Далекої від клятої війни…
Щоб він у хаті жив, а не у полі,
Щоб на очах росли його сини!..
Та він обрав собі таку дорогу,
Щоб потім міг сказать своїм синам:
«Я все зробив, сини, для перемоги,
Аби здобути долю й волю вам».
Отож коли лунає сміх дитячий
Поміж щасливих мирних ваших днів —
Згадайте матір, що десь тихо плаче
І молиться за воїнів-синів.

Валентина Матвіїв

Напомним, Тарас Матвеев погиб в результате вражеского минометного обстрела возле села Троицкое на Луганщине. В последние минуты жизни офицер успел вытащить двоих бойцов из разрушенного обстрелом блиндажа, но сам получил смертельное осколочное ранение. Тарасу Матвееву посмертно присвоено звание Героя Украины.

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