"Молитесь за воинов-сынов": мать погибшего на Донбассе Героя Украины написала трогательный стих

Общество и люди

Мама военнослужащего 24-й бригады ВСУ Тараса Матвеева, погибшего на Донбассе 10 июля, написала пронзительное стихотворение, посвященное солдатским матерям.

МАТЕРІ ВОЇНА

Одні казали їй: «Пишайся сином!»

А інші: «Нащо він туди пішов…» —

Гірчило їй від слів таких полином,

А часом аж холола в жилах кров…

Ну, як таке ви можете казати

У вічі цим найкращим матерям,

Які зростили мужнього солдата,

Що не віддасть Вкраїни ворогам?!

Чи ж не бажала б мати йому долі,

Далекої від клятої війни…

Щоб він у хаті жив, а не у полі,

Щоб на очах росли його сини!..

Та він обрав собі таку дорогу,

Щоб потім міг сказать своїм синам:

«Я все зробив, сини, для перемоги,

Аби здобути долю й волю вам».

Отож коли лунає сміх дитячий

Поміж щасливих мирних ваших днів —

Згадайте матір, що десь тихо плаче

І молиться за воїнів-синів.

Валентина Матвіїв

Напомним, Тарас Матвеев погиб в результате вражеского минометного обстрела возле села Троицкое на Луганщине. В последние минуты жизни офицер успел вытащить двоих бойцов из разрушенного обстрелом блиндажа, но сам получил смертельное осколочное ранение. Тарасу Матвееву посмертно присвоено звание Героя Украины.

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