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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе офицеру Тарасу Матвееву
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» офицеру 24-й бригады ВСУ Тарасу Матвееву, погибшему на Донбассе 10 июля. Напомним, в последние минуты он успел спасти двоих побратимов, вытащив их из разрушенного обстрелом блиндажа.
Тарасу Матвееву был 31 год. На фронт он пришел после года волонтерской деятельности. Весной 2015 года вступил в ряды «Карпатской Сечи», после участия в АТО стал депутатом Жидачевского райсовета (Львовская область), в 2019 году вернулся на военную службу, но уже в 24 ОМБр.
Напомним, в понедельник, 13 июля, на Донбассе погибли еще два бойца из подразделений Объединенных сил.67
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