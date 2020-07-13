Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе офицеру Тарасу Матвееву

Украина

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» офицеру 24-й бригады ВСУ Тарасу Матвееву, погибшему на Донбассе 10 июля. Напомним, в последние минуты он успел спасти двоих побратимов, вытащив их из разрушенного обстрелом блиндажа.

Тарасу Матвееву был 31 год. На фронт он пришел после года волонтерской деятельности. Весной 2015 года вступил в ряды «Карпатской Сечи», после участия в АТО стал депутатом Жидачевского райсовета (Львовская область), в 2019 году вернулся на военную службу, но уже в 24 ОМБр.

Напомним, в понедельник, 13 июля, на Донбассе погибли еще два бойца из подразделений Объединенных сил.

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