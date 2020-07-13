26.93 / 27.17 30.20 / 30.67
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Светит" 10 лет: украинку арестовали в Польше за поджог торгового центра

16:03 13 июля 2020
полиция

В Польше на три месяца арестовали украинку, которую подозревают в поджоге торгового центра в Гданьске. Две недели назад в Польше арестовали украинца, разыскиваемого Интерполом.

По мнению следователей, женщина облила бензином входные двери в ТЦ Przymorze и подожгла их. После этого быстро включилась противопожарная система, залила часть магазинов на первом этаже, сообщает «Польское радио».

Перед поджогом 32-летняя женщина в этом же торговом центре пыталась совершить ограбление. Она не платила за товар, а после того, как проходила линию касс, набросилась на охранника, который вмешался в ситуацию.

Женщину задержали и предъявили ей обвинения по пяти пунктам. Причиненный ущерб составил почти полмиллиона злотых. Пожар произошел в минувшую среду около трех часов утра. Ей грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в минувшее воскресенье, когда в Польше проходил второй тур президентских выборов, пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Мужчине грозит до восьми лет заключения.

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

устроивший ДТП в Козине водитель

Бил жену и милиционеров: что известно о мужчине, устроившем нашумевшее смертельное ДТП под Киевом

Рада

Зеленский отозвал из Рады свое предложение вернуть чиновникам высокие зарплаты

Граната Ф-1

В Киеве грабитель угрожал кассиру боевой гранатой: опубликовано видео

ДТП в Козине

Появилась информация о состоянии мальчика, которому удалось выжить в страшной аварии под Киевом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер