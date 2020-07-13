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"Светит" 10 лет: украинку арестовали в Польше за поджог торгового центра
В Польше на три месяца арестовали украинку, которую подозревают в поджоге торгового центра в Гданьске. Две недели назад в Польше арестовали украинца, разыскиваемого Интерполом.
По мнению следователей, женщина облила бензином входные двери в ТЦ Przymorze и подожгла их. После этого быстро включилась противопожарная система, залила часть магазинов на первом этаже, сообщает «Польское радио».
Перед поджогом 32-летняя женщина в этом же торговом центре пыталась совершить ограбление. Она не платила за товар, а после того, как проходила линию касс, набросилась на охранника, который вмешался в ситуацию.
Женщину задержали и предъявили ей обвинения по пяти пунктам. Причиненный ущерб составил почти полмиллиона злотых. Пожар произошел в минувшую среду около трех часов утра. Ей грозит до 10 лет заключения.
Напомним, в минувшее воскресенье, когда в Польше проходил второй тур президентских выборов, пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Мужчине грозит до восьми лет заключения.129
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