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Расстрел священника на Оболони в Киеве: подозреваемый отказывается давать показания (фото)
Столичные правоохранители задержали одного из подозреваемых в расстреле священника на столичной Оболони. Напомним, 25 июля 2015 года двое в масках дождались, когда отец Роман будет возвращаться со службы в церкви на Минском массиве, и дважды выстрелили ему в голову из пистолета — в подъезде дома на Героев Сталинграда, где тот жил. На третий день Роман Николаев скончался в больнице, не приходя в сознание.
По горячим следам было заявлено, что нападавшие скрылись сразу после покушения и у отца Романа ничего не похитили. Некоторые российские СМИ тогда заявили о заказном характере убийства на националистической почве: мол, «украинские фашисты» расстреляли священнослужителя УПЦ МП. Однако основной версией правоохранителей было убийство с целью ограбления — впоследствии установили, что у смертельно раненого пропал мобильный телефон и небольшая сумма денег.
Спустя пять лет следствию удалось вычислить одного из подозреваемых. Вышли на него благодаря следам ДНК. Результаты анализа ДНК фигуранта одного из расследуемых уголовных производств совпали с аналогичной уликой с места нападения на отца Романа, рассказала «ФАКТАМ» спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец. И на прошлой неделе подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к ответственности за ряд преступлений. Данных о участии его в Революции Достоинства, АТО/ООС или принадлежности к украинским патриотическим организациям у следствия нет. Ему предъявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Шевченковский суд Киева арестовал его без права залога.
Арестованный сотрудничать со следствием отказывается и показаний не дает. Его подельник по-прежнему не установлен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд продлил арест самого пожилого «сидельца» Лукьяновского СИЗО, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
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