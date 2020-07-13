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Происшествия

Расстрел священника на Оболони в Киеве: подозреваемый отказывается давать показания (фото)

17:18 13 июля 2020
выстрел из пистолета

Столичные правоохранители задержали одного из подозреваемых в расстреле священника на столичной Оболони. Напомним, 25 июля 2015 года двое в масках дождались, когда отец Роман будет возвращаться со службы в церкви на Минском массиве, и дважды выстрелили ему в голову из пистолета — в подъезде дома на Героев Сталинграда, где тот жил. На третий день Роман Николаев скончался в больнице, не приходя в сознание.

По горячим следам было заявлено, что нападавшие скрылись сразу после покушения и у отца Романа ничего не похитили. Некоторые российские СМИ тогда заявили о заказном характере убийства на националистической почве: мол, «украинские фашисты» расстреляли священнослужителя УПЦ МП. Однако основной версией правоохранителей было убийство с целью ограбления — впоследствии установили, что у смертельно раненого пропал мобильный телефон и небольшая сумма денег.

Убитый отец Роман

Спустя пять лет следствию удалось вычислить одного из подозреваемых. Вышли на него благодаря следам ДНК. Результаты анализа ДНК фигуранта одного из расследуемых уголовных производств совпали с аналогичной уликой с места нападения на отца Романа, рассказала «ФАКТАМ» спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец. И на прошлой неделе подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к ответственности за ряд преступлений. Данных о участии его в Революции Достоинства, АТО/ООС или принадлежности к украинским патриотическим организациям у следствия нет. Ему предъявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Шевченковский суд Киева арестовал его без права залога.

Арестованный сотрудничать со следствием отказывается и показаний не дает. Его подельник по-прежнему не установлен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд продлил арест самого пожилого «сидельца» Лукьяновского СИЗО, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

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Расстрел священника на Оболони в Киеве: подозреваемый отказывается давать показания (фото)

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