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Эти глаза напротив: Билодид сразила наповал чарующим взглядом (фото)
Двукратная чемпионка мира по дзюдо украинка Дарья Билодид приучила своих поклонников, что время от времени она радует их завораживающими фотосессиями.
На этот раз 19-летняя спортсменка решила оставить в кадре лишь свои глаза, но от этого Дарья на фотографии нисколько не потеряла в своей сексуальности и очаровании.
Кроме того, Билодид показала, как любит отдыхать на воде. Девушка погоняла на скутере и испробовала так называемую «таблетку». «Прокатилась с ветерком! Кайф!» – прокомментировала Дарья на своей странице в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид блеснула в образе Мэри Поппинс.15
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