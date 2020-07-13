Эти глаза напротив: Билодид сразила наповал чарующим взглядом (фото)

Спорт

Двукратная чемпионка мира по дзюдо украинка Дарья Билодид приучила своих поклонников, что время от времени она радует их завораживающими фотосессиями.

На этот раз 19-летняя спортсменка решила оставить в кадре лишь свои глаза, но от этого Дарья на фотографии нисколько не потеряла в своей сексуальности и очаровании.

Кроме того, Билодид показала, как любит отдыхать на воде. Девушка погоняла на скутере и испробовала так называемую «таблетку». «Прокатилась с ветерком! Кайф!» – прокомментировала Дарья на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид блеснула в образе Мэри Поппинс.

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