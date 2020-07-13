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Спорт

Эти глаза напротив: Билодид сразила наповал чарующим взглядом (фото)

17:33 13 июля 2020
Дарья Билодид

Двукратная чемпионка мира по дзюдо украинка Дарья Билодид приучила своих поклонников, что время от времени она радует их завораживающими фотосессиями.

На этот раз 19-летняя спортсменка решила оставить в кадре лишь свои глаза, но от этого Дарья на фотографии нисколько не потеряла в своей сексуальности и очаровании.

Кроме того, Билодид показала, как любит отдыхать на воде. Девушка погоняла на скутере и испробовала так называемую «таблетку». «Прокатилась с ветерком! Кайф!» – прокомментировала Дарья на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид блеснула в образе Мэри Поппинс.

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