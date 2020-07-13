Украина

Ляшко обнародовал статистику смертности от гриппа и пневмонии в Украине: у пользователей сети возникли вопросы

Главный государственный врач Украины Виктор Ляшко, который не исключает своего выдвижения в мэры Киева на предстоящих местных выборах, опубликовал статистику смертности от гриппа и пневмоний с 2015 года и по настоящее время с разбивкой по месяцам.

Отметим, ранее Минздрав не давал подобную информацию, что давало повод предполагать, что цифры по COVID-19 занижаются.

По данным Ляшко, 4 дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев — 51,5%.

Наименьшее количество активных больных на 100 тысяч населения в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3, 7) и Запорожской (5,0) областях.

В ТОП-5 по количеству проведенных ПЦР-тестов на 1 миллион населения с начала эпидемии входит Киев (47 466), Черновицкая (4 073), Черкасская (31 929), Тернопольская (30 825) и Ровенская (29 978) области.

Ляшко отметил, что почти половина — 45% (24 379) от всех подтвержденных диагнозов коронавируса — это молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Главный санврач пишет, что судя по темпам распространения, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с такими заболеваниями как диабет, туберкулез, смерти от ДТП и превысит не только ВИЧ, но и малярию, убийства и самоубийства.

Главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина проанализировал статистику и она вызвала у него вопросы.

Пользователи соцсети активно включились в обсуждение.

Напомним, на утро 13 июля в Украине подтверждены 54 133 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1398 случаев с летальным исходом и 26 503 случая выздоровления пациентов.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях Всемирная организация здравоохранения выступила против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19.

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