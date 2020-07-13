Масштабный лесной пожар на Луганщине полностью ликвидирован, — ГСЧС

Происшествия

В понедельник, 13 июля, спасателям удалось полностью ликвидировать лесной пожар на территории Новоайдарского района Луганской области.

Работы по ликвидации закончили около 17:20, сообщили в ГСЧС.

Напомним, что пожар возник вблизи села Осколоновка. Из-за сильного порывистого ветра переменных направлений пламя распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

9 июля в 17:40 пожар был локализован. А 12 июля спасатели тушили отдельные ячейки тлеющей лесной подстилки и древесины.

Как сообщали «ФАКТЫ», пострадавшие от пожаров в Луганской области уже на следующей неделе смогут получить компенсации.

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