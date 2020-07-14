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Спорт

Роналду грозит крупный штраф из-за малолетнего сына: что произошло (видео)

9:42 14 июля 2020
Криштиану Роналду с сыном

Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, назвавшему завоеванный в 2016 году Кубок Европы главным трофеем в своей карьере, грозят неприятности из-за родственников и 10-летнего сына Криштиану-младшего, которые хорошенько отдохнули на Мадейре.

Сестра футболиста Элма опубликовала в одной из социальных сетей видео, на котором мальчик самостоятельно катается на гидроскутере во время отдыха с родственниками в Паул-ду-Мар на юге острова.

Местная морская полиция уже начала расследование, поскольку, согласно законодательству, для управления данным транспортным средством необходима лицензия шкипера, которой, естественно, у Криштиану-младшего нет.

Вполне возможно, главе семейства, продолжающему сезон в составе «Ювентуса» в итальянской серии А, придется заплатить раскошелиться за выходку своего сына. Размер штрафа за подобное правонарушение может достигать до 3 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду поразил фанатов новым образом, надев очки в стиле Гарри Поттера.

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