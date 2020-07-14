"Мое тело — мое дело": Злата Огневич удивила нежным образом в кружевном белье (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Злата Огневич, которой приписывали роман с известным политиком, удивила нежным образом в соблазнительном белом кружевном белье. Несколько откровенных фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В комментариях к фото Злата рассказала о женской силе. Певица учится быть более открытой, принимать и любить себя, свое тело.

«Моя женская сила в том, что я принимаю себя и понимаю, что такое любовь и уважение. Нельзя быть немножко добрым, а немножко — плохим. Все мы — такие как есть и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия», — считает Злата Огневич.

Ранее Злата рассказывала, что страдала от комплексов. Ее бывший парень называл ее толстой и некрасивой.

Напомним, недавно Злата Огневич выпустила откровенный клип «Гола правда», в котором предстала в соблазнительных образах и полностью раздела своего партнера.

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