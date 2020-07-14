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"Мое тело — мое дело": Злата Огневич удивила нежным образом в кружевном белье (фото)
Популярная певица Злата Огневич, которой приписывали роман с известным политиком, удивила нежным образом в соблазнительном белом кружевном белье. Несколько откровенных фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
В комментариях к фото Злата рассказала о женской силе. Певица учится быть более открытой, принимать и любить себя, свое тело.
«Моя женская сила в том, что я принимаю себя и понимаю, что такое любовь и уважение. Нельзя быть немножко добрым, а немножко — плохим. Все мы — такие как есть и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия», — считает Злата Огневич.
Ранее Злата рассказывала, что страдала от комплексов. Ее бывший парень называл ее толстой и некрасивой.
Напомним, недавно Злата Огневич выпустила откровенный клип «Гола правда», в котором предстала в соблазнительных образах и полностью раздела своего партнера.27
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