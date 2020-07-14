Сорочинскую ярмарку отменили из-за коронавируса

Украина

Сорочинской ярмарки, которая ежегодно проводится в Украине, в этом году не будет.

Об этом говорится на официальной стране организатора мероприятия.

«Организатор Национальной Сорочинской ярмарки — ООО „Сорочинская ярмарка“ информирует потенциальных участников и гостей о том, что нами принято решение о не проведении нынешней Сорочинской ярмарки в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области!», — говорится в сообщении.

Организаторы пишут, что не хотят подвергать возможной опасности гостей и участников ярмарки. Кроме того, организаторы не позволят «деструктивным силам повлиять на имидж мероприятия» и намекают на двойные стандарты в отношении Национальной Сорочинской ярмарки.

Напомним, в этом году в Умань, в связи с коронавирусом, не приедут паломники-хасиды на празднование Рош ха-Шана.

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