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Мир

В Беларуси ЦИК снял с выборов главного конкурента Лукашенко: что известно

13:12 14 июля 2020
Виктор Бабарико

На заседании 14 июля ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Причиной решения в ЦИК в отношении Бабарико назвали незадекларированную собственность бизнесмена в офшорах, сообщает TUT.by.

Виктор Бабарико, бывший председатель правления «Белгазпромбанка», считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах. По некоторым неофициальным опросам общественного мнения, за него готовы были проголосовать около половины всех избирателей.

После начала президентской кампании Бабарико был помещен в СИЗО. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Напомним, политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич утверждает, что Лукашенко не считает Бабарико или Цепкало своими сильными конкурентами — он считается в первую очередь с влиянием Российской Федерации.

«Лукашенко скорее боится не самого Бабарико, а тех, кто может за ним стоять, возможного российского влияния. При этом Бабарико имеет собственный финансовый ресурс для развития политического проекта, который сможет играть более долгую роль», — отмечает эксперт.

Об этом в материале «ФАКТОВ»: «Рейтинг Лукашенко не превышает 5%, а у его главного соперника — более 50%: кто может стать следующим президентом Беларуси».

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