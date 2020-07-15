Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей

Украина

Задержанный по подозрению в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер останется за решеткой по решению суда до 11 сентября.

Об этом заявил прокурор по делу Андрей Синюк, передает «Громадське».

Он отметил, что Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ.

Ранее апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив его в силе.

Во время судебного заседания Мангер просил выпустить его из-под стражи. При этом он отметил, что к убийству Гандзюк причастна Служба безопасности Украины, в частности генерал Даниил Доценко.

Ранее суд продлил расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк до 29 июля.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта 2020 года одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера, а 30 марта суд продлил срок содержания Левина под стражей еще на 2 месяца (адвокаты подали апелляцию).

27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик — Мангер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил пять лет условно с испытательным сроком в три года.

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