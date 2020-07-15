США отреагировали на убийство пророссийскими террористами медика на Донбассе

Украина

Соединенные Штаты Америки осуждают убийство военного украинского медика боевиками 13 июля и агрессию управляемых из РФ террористов на Донбассе в целом.

Об этом говорится в сообщении посольство страны в Украине.

«Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе», — говорится в с заявлении посольства в Facebook.

Также дипломаты отдали дань «героизму многих украинцев, которые лишились жизни и получили травмы во время храброго несения службы своей демократии».

Заявление посольства США было обнародовано до сообщения Офиса президента, в котором на убийство медика на Донбассе отреагировал Владимир Зеленский.

Напомним, что 13 июля на эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. На следующий день, 14 июля стало известно, что террористы «ЛНР» похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления. Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что погибшим медиком на Донбассе оказался Николай Илин («Эстонец»), служивший в 137-м отдельном батальоне морской пехоты. Не являясь украинцем, он почитал за честь защиту нашей страны от российских агрессоров.

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