27.00 / 27.16 30.45 / 30.75
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Уже в октябре COVID-19 может превратиться в обычную вирусную инфекцию, — эпидемиолог

7:54 15 июля 2020
Тест

В октябре 2020 года коронавирус, который поразил Украину и весь мир, может стать обычной респираторной вирусной инфекцией. Об этом на телеканале Obozrevatel TV сказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в городе Киеве, врач-эпидемиолог Олег Рубан. По его прогнозу, иммунитет к COVID-19 будет оставаться неустойчивым лишь 3−4 месяца.

По словам врача, в Украине коронавирусом переболело уже около 10−15% человек. А чтобы был создан коллективный иммунитет, «с возбудителем должны встретиться, а не переболеть, 70−80% населения». Для этого, считает Рубан, необходимо около 1,5 года.

Эпидемиолог назвал «стабильно высокими» текущие показатели заболеваемости в Киеве, но подчеркнул зависимость количества зарегистрированных случаев от числа проведенных тестов.

Рубан утверждает, что основное внимание необходимо уделять своевременному выявлению, исследованию и изолированию контактных лиц.

Ранее сообщалось, что сбежавшие из Китая ученые рассказали новые факты о пандемии коронавируса.

96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Николай Маломуж

Януковича на пост премьера назначали на воровской сходке, — генерал Николай Маломуж

Китай коронавирус

"Биологический Чернобыль": ученые из Китая сбежали на Запад и рассказали правду о коронавирусе

Чихающая крыса

Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро чихающим крысами и масками (видео)

Тест

Уже в октябре COVID-19 может превратиться в обычную вирусную инфекцию, — эпидемиолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер