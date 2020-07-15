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Уже в октябре COVID-19 может превратиться в обычную вирусную инфекцию, — эпидемиолог
В октябре 2020 года коронавирус, который поразил Украину и весь мир, может стать обычной респираторной вирусной инфекцией. Об этом на телеканале Obozrevatel TV сказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в городе Киеве, врач-эпидемиолог Олег Рубан. По его прогнозу, иммунитет к COVID-19 будет оставаться неустойчивым лишь 3−4 месяца.
По словам врача, в Украине коронавирусом переболело уже около 10−15% человек. А чтобы был создан коллективный иммунитет, «с возбудителем должны встретиться, а не переболеть, 70−80% населения». Для этого, считает Рубан, необходимо около 1,5 года.
Эпидемиолог назвал «стабильно высокими» текущие показатели заболеваемости в Киеве, но подчеркнул зависимость количества зарегистрированных случаев от числа проведенных тестов.
Рубан утверждает, что основное внимание необходимо уделять своевременному выявлению, исследованию и изолированию контактных лиц.
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