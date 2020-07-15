Коронавирус может передаваться от матери к плоду через пуповину, — медики

Во Франции ученые получили подтверждение тому, что коронавирусная инфекция может передаваться от женщины на последних неделях беременности ее ребенку. Ранее в американском городе Юнион-Сити заболевшая COVID-19 женщина родила здоровую дочь,

Как сообщает AFP, во Франции был зафиксирован случай рождения ребенка с COVID-19 еще в марте 2020 года. У новорожденного мальчика был отек мозга и ряд симптомов, связанных с коронавирусом. К счастью, он выздоровел.

По словам медика из больницы Antoine Beclere Даниэля Де Лука, если ранее проведенные исследования указывали на вероятную передачу вируса от матери к плоду, то позже были получены «первые убедительные доказательства»: «Мы показали, что передача инфекции от матери к плоду через плаценту возможна в последние недели беременности».

Исследователи выяснили, что концентрация SARS-CoV-2 была самой высокой в плаценте и что плоду инфекция попала через пуповину.

Врач отметил, что еще до того, как медики смогли выбрать курс лечения для новорожденного, симптомы начали «отступать», а через три недели мальчик выздоровел. «Плохая новость заключается в том, что это действительно произошло и может случиться», — сказал де Лука и добавил: «А хорошая новость заключается в том, что это случается редко — очень редко по сравнению с населением мира».

Издание отмечает, что среди тысяч детей, рожденных от матерей с COVID-19, положительный тест на вирус оказался у одного или двух процентов новорожденных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском Минздраве разработали рекомендации для женщин в положении, у которых заподозрили коронавирусную инфекцию.

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