26.98 / 27.20 30.42 / 30.91
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Коронавирус может передаваться от матери к плоду через пуповину, — медики

10:54 15 июля 2020
Новорожденный

Во Франции ученые получили подтверждение тому, что коронавирусная инфекция может передаваться от женщины на последних неделях беременности ее ребенку. Ранее в американском городе Юнион-Сити заболевшая COVID-19 женщина родила здоровую дочь,

Как сообщает AFP, во Франции был зафиксирован случай рождения ребенка с COVID-19 еще в марте 2020 года. У новорожденного мальчика был отек мозга и ряд симптомов, связанных с коронавирусом. К счастью, он выздоровел.

По словам медика из больницы Antoine Beclere Даниэля Де Лука, если ранее проведенные исследования указывали на вероятную передачу вируса от матери к плоду, то позже были получены «первые убедительные доказательства»: «Мы показали, что передача инфекции от матери к плоду через плаценту возможна в последние недели беременности».

Исследователи выяснили, что концентрация SARS-CoV-2 была самой высокой в плаценте и что плоду инфекция попала через пуповину.

Врач отметил, что еще до того, как медики смогли выбрать курс лечения для новорожденного, симптомы начали «отступать», а через три недели мальчик выздоровел. «Плохая новость заключается в том, что это действительно произошло и может случиться», — сказал де Лука и добавил: «А хорошая новость заключается в том, что это случается редко — очень редко по сравнению с населением мира».

Издание отмечает, что среди тысяч детей, рожденных от матерей с COVID-19, положительный тест на вирус оказался у одного или двух процентов новорожденных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском Минздраве разработали рекомендации для женщин в положении, у которых заподозрили коронавирусную инфекцию.

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

соцопрос

В ВР могут пройти пять партий: лидируют «Слуга Народа» и «ОПЗЖ» — соцопрос

Виктор Янукович

Готовилась масштабная зачистка Майдана: генерал рассказал, что заставило Януковича сбежать из Украины

СБУ

В Киеве нашли убитым следователя СБУ, — СМИ

Николай Маломуж

Януковича на пост премьера назначали на воровской сходке, — генерал Николай Маломуж

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер