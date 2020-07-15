Известный телеведущий впервые рассказал о потере родного человека

Ведущий канала «Украина» Анатолий Анатолич впервые рассказал о трагедии в семье. Недавно он потерял отчима, заменившего ему отца. Родного папы не стало, когда Толе было всего два года. Его он помнит только по фотографиям. Воспитывали будущего ведущего мама и бабушки. Отчим у мальчика появился, когда Анатолич учился в седьмом классе. Его тоже звали Анатолий. И хотя найти общий язык с подростком непросто, отчиму это удалось.

«Я все думал, как его правильно называть. Толя — как-то странно, это же не мой друг. Дядя Толя — почему дядя? Я называл его иногда «батя», иногда — «отец», — рассказал Анатолий Анатолич.

Именно отчим привез ему из командировки первый плеер, стал для него тем, кто верил в него, поддерживал, и кому как отцу хотелось похвастаться своими достижениями. Отчим никогда не навязывал своего и не запрещал. С уважением относился к решению 22-летнего Анатолича переехать в столицу и работать на радио. Еще и деньгами помогал, когда было трудно. Он заменил Анатоличу отца во всех важнейших событиях: когда он женился, когда рождались дочери Алиса и Лолита. И чтобы быть ближе к внучкам, год назад согласился на переезд из Кривого Рога.

Но в квартире в Вышгороде отчим прожил чуть больше года — в начале июня его не стало. Анатолич никому, кроме ближайших друзей, не сказал о своей потере.

«Я просто понимал, что сейчас мне придется принимать слова сочувствия. А я не знал, как правильно реагировать», — признался Анатолич. Он даже детям не решился сразу сказать о смерти дедушки.

«Мы объяснили, что люди иногда уходят от нас, это жизнь. Но они остаются в памяти», — поделился откровениями Анатолич в рубрике «Зіркові тати» программы «Ранок з Україною».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в апреле ушел из жизни отец Святослава Вакарчука, бывший ректор Львовского университета и министр образования Иван Вакарчук. Ему было 73 года.

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