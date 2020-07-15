147 случаев за сутки: в Киеве установлен новый антирекорд заболеваемости COVID-19

По состоянию на среду, 15 июля, число киевлян, у которых за последние сутки диагностировали COVID-19, составило 147 человек. Один житель столицы умер.

Как сообщает портал КГГА, госпитализировали 29 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это больше всего за период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших — шесть медиков.

За последние сутки выздоровели 36 человек, а всего от коронавируса вылечились 2 160 жителей столицы.

Ранее сообщалось, что карантин в Киеве может перейти и в 2021 год.



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