27.00 / 27.21 30.49 / 30.96
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

147 случаев за сутки: в Киеве установлен новый антирекорд заболеваемости COVID-19

13:12 15 июля 2020
Тест

По состоянию на среду, 15 июля, число киевлян, у которых за последние сутки диагностировали COVID-19, составило 147 человек. Один житель столицы умер.

Как сообщает портал КГГА, госпитализировали 29 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это больше всего за период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших — шесть медиков.

За последние сутки выздоровели 36 человек, а всего от коронавируса вылечились 2 160 жителей столицы.

Ранее сообщалось, что карантин в Киеве может перейти и в 2021 год.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

труп следователя СБУ

В Киеве найден мертвым следователь СБУ: выяснились детали трагедии

НБУ

Российский экономист и топ-менеджеры банков: стало известно, кем Зеленский хочет заменить уволенного Смолия

Николай Маломуж

Януковича на пост премьера назначали на воровской сходке, — генерал Николай Маломуж

убитый в Бородянке Николай Овдиенко

Под Киевом банда боксеров забила до смерти 33-летнего сотрудника фискальной службы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер