Рада запустила процесс ликвидации бумажных справок об идентификационном коде

Верховная Рада, которая назначила местные выборы на 25 октября, утвердила изменения в Налоговый кодекс, которыми уравняла справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (ранее — ИНН) и данные об этом номере на ID-карте и свидетельстве о рождении.

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, по решению парламента все эти документы будут иметь одинаковую юридическую силу, а украинцы смогут предъявлять один из указанных документов при необходимости предоставления данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Это позволит ликвидировать использование бумажной справки с ИНН, которых в стране оформлено уже более 40 миллионов.

Также открыт путь для внедрения е-РНОКНН — отображения в электронном виде информации, содержащейся в карточке плательщика налогов.

Напомним, в апреле правительство приняло постановление, из которого следует, что электронные паспорта в приложении «Дія» теперь официально служат цифровыми аналогами бумажных документов.

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