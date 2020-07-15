27.01 / 27.22 30.52 / 30.99
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Под шумок борьбы с пьянством: полиция получит право беспричинно останавливать авто на дороге

16:12 15 июля 2020
Полицейское авто

В принятом в первом чтении проекте закона, призванном бороться с пьянством за рулем и ужесточающем наказание за вождение в нетрезвом виде, есть положения, разрешающие правоохранителям без особых на то причин останавливать любое транспортное средство.

Как отмечает «Дорожный адвокат», статьей 35 Закона «О национальной полиции» определялись конкретные основания остановки транспортного средства, главный принцип — нарушение ПДД. Однако вышеупомянутый проект закона предполагает дополнительное основание: «Полицейский может останавливать транспортные средства в случае, если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения …».

Подчеркивается, что таким образом работники полиции получат законное право остановки любого транспортного средства с целью проведения освидетельствования на состояние опьянения. Если водитель отказывается, то за это предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением права вождения на год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине планировалось ввести уголовную ответственность для пьяных за рулем, однако в парламенте утвердили другой проект закона и наказание осталось административным.

262

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скрин видео

В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана (видео)

Маричка Падалко

У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: реакция ведущей поразила (видео)

ID-карта

Рада запустила процесс ликвидации бумажных справок об идентификационном коде

Люди с плакатом Крым&nbsp;— это Украина

Россия узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма: что делать Украине и чем это грозит рядовым украинцам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер