Под шумок борьбы с пьянством: полиция получит право беспричинно останавливать авто на дороге

В принятом в первом чтении проекте закона, призванном бороться с пьянством за рулем и ужесточающем наказание за вождение в нетрезвом виде, есть положения, разрешающие правоохранителям без особых на то причин останавливать любое транспортное средство.

Как отмечает «Дорожный адвокат», статьей 35 Закона «О национальной полиции» определялись конкретные основания остановки транспортного средства, главный принцип — нарушение ПДД. Однако вышеупомянутый проект закона предполагает дополнительное основание: «Полицейский может останавливать транспортные средства в случае, если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения …».

Подчеркивается, что таким образом работники полиции получат законное право остановки любого транспортного средства с целью проведения освидетельствования на состояние опьянения. Если водитель отказывается, то за это предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением права вождения на год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине планировалось ввести уголовную ответственность для пьяных за рулем, однако в парламенте утвердили другой проект закона и наказание осталось административным.

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