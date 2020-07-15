- 16:43 В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана
- 16:37 Кабмин утвердил повышение зарплат медикам с 1 сентября
- 16:35 Партия Порошенко лидирует в Киеве. Что делать Кличко?
- 16:12 Под шумок борьбы с пьянством: полиция получит право беспричинно останавливать авто на дороге
- 16:12 Рада запустила процесс ликвидации бумажных справок об идентификационном коде
- 16:03 Россия узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма: что делать Украине и чем это грозит рядовым украинцам
- 15:32 У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: реакция ведущей поразила
- 15:30 Жена задержанного накануне возможного автора "пленок Ермака" рассказала о странностях "поимки" ее мужа
- 15:19 Кабмин изменил критерий определения стран "красной" зоны
- 14:58 Украинцы сомневаются в честности и порядочности команды Зеленского: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 14:53 Оккупанты отдали тело погибшего под Зайцево бойца ВСУ
- 14:48 Шестилетний мальчик героически спас младшую сестру от собаки: история облетела весь мир
Под шумок борьбы с пьянством: полиция получит право беспричинно останавливать авто на дороге
В принятом в первом чтении проекте закона, призванном бороться с пьянством за рулем и ужесточающем наказание за вождение в нетрезвом виде, есть положения, разрешающие правоохранителям без особых на то причин останавливать любое транспортное средство.
Как отмечает «Дорожный адвокат», статьей 35 Закона «О национальной полиции» определялись конкретные основания остановки транспортного средства, главный принцип — нарушение ПДД. Однако вышеупомянутый проект закона предполагает дополнительное основание: «Полицейский может останавливать транспортные средства в случае, если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения …».
Подчеркивается, что таким образом работники полиции получат законное право остановки любого транспортного средства с целью проведения освидетельствования на состояние опьянения. Если водитель отказывается, то за это предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением права вождения на год.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине планировалось ввести уголовную ответственность для пьяных за рулем, однако в парламенте утвердили другой проект закона и наказание осталось административным.262
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана (видео)
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.