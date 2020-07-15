Кабмин утвердил повышение зарплат медикам с 1 сентября

С 1 сентября 2020 года врачам, а также среднему и младшему медицинскому персоналу повысят зарплаты.

Как сообщает Правительственный портал, Кабмин принял решение о выделении средств на увеличение выплат медикам.

«Зарплата врача в среднем вырастет на 3,5 тысячи гривен, для среднего медицинского персонала она повыситься на сумму порядка 2,5 тысячи гривен, а для младшего — около 1,25 тысячи гривен», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что средства направят в учреждения здравоохранения из сферы управления Минздрава через МОЗ, а в учреждения здравоохранения коммунальной собственности — через Национальную службу здоровья Украины или структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране к лету следующего года хотят повысить минимальную заработную плату до 6,5 тысяч гривен.



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