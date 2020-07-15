В Армении активисты молодежного крыла движения «Дашнакцутюн» 15 июля протестовали перед посольством Украины в Ереване. Поводом послужило заявление, сделанное МИД Украины в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Собравшиеся у стен дипломатической миссии высказали мнение о том, что своим заявлением Киев «бросает камень в отношения Армении и Украины» и обвинили нашу страну в подстрекательства армяно-азербайджанского противостояния.

«Ешьте вами же сваренный борщ», — сказал Саргсян, после чего участники акции выплеснули на стену посольства Украины символический «украинский борщ».

Отмечается, что акция продлилась несколько минут в связи с карантинными ограничениями. В сети появилось видео.

Армяне облили борщом украинское посольство в Ереване. Активисты вышли с плакатами «Ешьте сваренный вами борщ».



Причем здесь Украина? Как можно перепутать борщ со сваренными и постоянно подогреваемыми Россией ЩАМИ? pic.twitter.com/saIVP1Qew3 — Вал Мишель (@VALMICHEL7) July 15, 2020

Напомним, 12 июля на границе Азербайджана и Армении произошло новое вооруженное столкновение, в котором Баку и Ереван обвиняют друг друга. Артиллерийские обстрелы сопредельных территорий продлились 2 дня. По неподтвержденным данным, потери со стороны Армении составили 4 человека, со стороны Азербайджана — 11.

МИД Украины выступил с заявлением, в котором выступил за урегулирование ситуации на основе «соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

В среду, 15 июля, в столице Азербайджана тысячи людей начали требовать дать им оружие и объявить войну Армении, на границе с которой вспыхнули бои.



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