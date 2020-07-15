27.01 / 27.22 30.52 / 30.99
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана (видео)

16:43 15 июля 2020
Скрин видео

В Армении активисты молодежного крыла движения «Дашнакцутюн» 15 июля протестовали перед посольством Украины в Ереване. Поводом послужило заявление, сделанное МИД Украины в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Собравшиеся у стен дипломатической миссии высказали мнение о том, что своим заявлением Киев «бросает камень в отношения Армении и Украины» и обвинили нашу страну в подстрекательства армяно-азербайджанского противостояния.

«Ешьте вами же сваренный борщ», — сказал Саргсян, после чего участники акции выплеснули на стену посольства Украины символический «украинский борщ».

Отмечается, что акция продлилась несколько минут в связи с карантинными ограничениями. В сети появилось видео.

Напомним, 12 июля на границе Азербайджана и Армении произошло новое вооруженное столкновение, в котором Баку и Ереван обвиняют друг друга. Артиллерийские обстрелы сопредельных территорий продлились 2 дня. По неподтвержденным данным, потери со стороны Армении составили 4 человека, со стороны Азербайджана — 11.

МИД Украины выступил с заявлением, в котором выступил за урегулирование ситуации на основе «соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

В среду, 15 июля, в столице Азербайджана тысячи людей начали требовать дать им оружие и объявить войну Армении, на границе с которой вспыхнули бои.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скрин видео

В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана (видео)

Маричка Падалко

У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: реакция ведущей поразила (видео)

Люди с плакатом Крым&nbsp;— это Украина

Россия узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма: что делать Украине и чем это грозит рядовым украинцам

Полицейское авто

Под шумок борьбы с пьянством: полиция получит право беспричинно останавливать авто на дороге

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер