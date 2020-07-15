Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Антициклон Xabi, пришедший в Украину в пятницу, 10 июля, заставил жару отступить. Правда, по прогнозам синоптиков, зной может вскоре вернуться. Стоит ли ожидать изменения погоды в Украине и когда? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

— До конца этой недели ожидается нестабильная погода, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — В западных областях ожидаются кратковременные дожди, преимущественно днем и вечером. В последние дни этой недели осадки дойдут до северных регионов — Киевской и Черниговской областей. Здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет сухо. Температура в эти дни на западе, севере и в центре Украины будет колебаться от 22 до 28 градусов тепла. А вот на юге и востоке ожидается 25−30 выше нуля. На следующей неделе также возможны дневные кратковременные дожди с грозами — не только на западе страны, но и в большинстве других областей. Температурный фон не изменится.

В четверг, 16 июля, грозовые дожди возможны на западе, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров покажут плюс 22−24, а на юге достигнут отметок 29 градусов тепла.

В пятницу, 17 июля, грозовые дожди возможны на западе Украины. В Винницкой и Киевской областях ожидаются небольшие осадки. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных регионах страны температура воздуха опустится до плюс 21, а в Ивано-Франковской области — до 19 градусов. На юге Украины температура поднимется до 31 выше нуля.

В субботу, 18 июля, на западе Украины снова ожидаются грозы, а в Закарпатской области возможны ливни. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных областях температура воздуха — плюс 21, в южных же воздух прогреется до 31 градусов тепла.

В воскресенье, 19 июля, грозы ожидаются на западе и севере Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе страны температура воздуха — плюс 22−24, на юге и востоке страны столбики термометров достигнут отметки 32 выше нуля.

В понедельник, 20 июля, грозовые дожди ожидаются на западе и севере, а также местами в центре и на юге страны, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных областях Украины столбики термометров покажут 22−25, а на юге и востоке воздух прогреется до 32 градусов тепла.

— В последние дни второй декады июля могут быть небольшие дожди, — дал свой прогноз «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач. — Эти осадки принесут с собой незначительное снижении температуры. Спад также захватит начало третей десятидневки июля. После этого вернется теплая погода.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ», сказал, что июль будет дождливым, но теплым. «По моим расчетам, дожди возможны с 24-го по 27-е и с 30-го по 31-е июля. Днем температура будет колебаться от 25 до 29 градусов тепла, а по ночам ожидается 14−17 выше нуля».

Напомним, что ранее Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» дал прогноз на нынешнее лето, сказав, что оно будет жарким, с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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