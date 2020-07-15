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Общество и люди

Во Львовской области простились с Героем Украины Тарасом Матвеевым (фото, видео)

23:19 15 июля 2020
Прощание

В Жидачеве Львовской области провели в последний путь погибшего на Донбассе 10 июля Героя Украины Тараса Матвеева. Попрощаться с ним пришли сотни людей — родные, близкие, друзья, представители власти и просто небезразличные люди.

Закрытый гроб с телом бойца установили на площади, он был покрыт государственным флагом.

Люди встречали своего земляка, стоя на коленях.

Львовская областная администрация показала фото церемонии прощания.

Напомним, накануне с Героем Украины простились на Майдане в Киеве, откуда он в 2015 году отправился защищать Украину от оккупантов на Донбассе.

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