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На Майдане в Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвеевым
Во вторник, 14 июля, в Киеве на Майдане независимости попрощались с командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвеевым, погибшим на Донбассе 10 июля.
Предварительно тот же день вечером с погибшим офицером попрощаются в гарнизонном храме святых Петра и Павла во Львове. Похоронят Героя в Жидачеве.
Тарас Тарасович Матвеев родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. Он окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК «Эра» и телеканала TVi, блогером в ряде изданий.
Погибший воин принимал активное участие в Революции Достоинства, был координатором «Поисковой инициативы».
В 2015 году отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой роты «Карпатская Сечь», воевал в Песках и ДАПе. В 2018 окончил Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. В последнее время служил в 24-й отдельной мобильно-штурмовой бригаде.
Тарас Матвеев погиб в результате вражеского минометного обстрела возле села Троицкое на Луганщине. В последние минуты жизни офицер успел вытащить двоих бойцов из разрушенного обстрелом блиндажа, но сам получил смертельное осколочное ранение. Тарасу Матвееву посмертно присвоено звание Героя Украины.
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