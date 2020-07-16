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Украина

В Раду внесли постановление о назначении нового главы АМКУ: кого "слуги" хотят видеть на месте Терентьева

2:35 16 июля 2020
Пищанская Ольга

После того, как Рада отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, его место не долго оставалось вакантным: в парламенте зарегистрировали проект постановления о назначении председателя Антимонопольного комитета Украины.

Главой АМКУ предлагают назначить Ольгу Пищанскую, говорится в тексте постановления.

Инициатором постановления является народный депутат от «Слуги народа», председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Отмечается, что комитет рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской председателем Антимонопольного комитета Украины и принял решение рекомендовать ВР назначить ее на эту должность.

Напомним, на прошлой неделе, когда Верховная рада уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета, исполняющей обязанности главы АМКУ стала его заместитель Ольга Пищанская.

До назначения на должность первого заместителя председателя АМКУ Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО «Метинвест», директором ООО «Закупочные решения» и коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг».

Кроме того, с 2004 по 2015 год работала на ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» в разных структурных подразделениях.

В июне на сайте телеканала «Прямой» вышло расследование, в котором отмечается, что сестра Ольги Пищанская Светлана Пещанская управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии. Президент якобы переписал свой бизнес в Италии на «соседку» из Кривого Рога и по совместительству спонсора «Слуги народа» — Светлану Пещанскую.

В интервью the Page Ольга Пищанская прокомментировала информацию о связи ее сестры Светланы Пищанской и президента Зеленского.

«Я — сестра Светланы Пищанской. Но я хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно по переписыванию какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину», — сказала она.

«Что касается меня, то я бы хотела отметить, что весь свой путь я создавала сама», — добавила Ольга Пищанская.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская заявила, что причин для отставки Терентьева было более чем достаточно. А СМИ рассказали, как глава АМКУ «обилечивал» бизнес.

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