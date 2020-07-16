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Украина

В Киеве успешно прошла первая за 15 лет операция по трансплантации сердца (видео)

6:15 16 июля 2020
Операция по пересадке сердца

В Киеве в Институте сердца МОЗ Украины прошла уникальная, первая за 15 лет операция по трансплантации сердца.

Пациент пребывал в ожидании больше года, передает ТСН.

«Все с нетерпением ждали, запустится ли новое сердце у человека. И, наконец, этот момент наступил — раздался характерный „пикающий“ звук. Это значит, что сердце заработало», — говорится в репортаже из операционной.

Сердце вшили и присоединили к нему все сосуды, а затем начали открывать кровоток. Искусственно запускать самый важный человеческий орган не пришлось — в операции использовалось сердце молодого человека. Вслед за этим специальное оборудование начало постепенно повышать температуру организма пациента.

«Хирурги боятся что-то прогнозировать, но уже можно сказать, что сердце вшили, и оно работает, операция прошла успешно», — говорится в телесюжете.

Напомним, что донором для операции стал 20-летний парень, который разбился на мотоцикле. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь. В то же время родители погибшего дали разрешение на изъятие органов — сердца, печени и двух почек.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи провели забор органов — впервые за 13 лет.

Реципиентом сердца стал 62-летний киевлянин, почки и печень парня отправили в Институт Шалимова, где выберут их реципиентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Львове у погибшего донора изъяли сердце и почки, которые пересадили разным пациентам.

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