Здоровье и медицина

Во Львове впервые трем разным людям пересадили сердце и почки от одного донора (фото)

В больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке сердца и двух почек. Об этом сообщил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

«Во Львове в течение последних суток трансплантированы сердце и две почки. Последняя операция закончилась буквально несколько часов назад. Донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы — это было падение с высоты. После тщетных попыток спасти пациента, наши специалисты констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям», — сообщил он, пишет Depo.Львів.

По словам врача, сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. Его сердце ослабло и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, мужчина не имел.

«Здоровое донорское сердце наши врачи ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, который за считанные часы приехал в больницу», — сообщил Самчук.

Почки получили также мужчины — один из Львова, второй — из Тернопольской области. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра.

Как писали «ФАКТЫ», недавно во Львовской больнице скорой медицинской помощи совершили успешную трансплантацию почки 36-летнему пациенту.

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