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Украина

Путина можно заставить играть по правилам: в Украине озвучили сценарий

8:17 16 июля 2020
Владимир Путин

В случае введения полной экономической блокады России, в том числе ее отключения от международных межбанковских расчетов, Путина можно вынудить играть по правилам. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005−2010) Николай Маломуж.

Он отметил, что лично неоднократно встречался с президентом России, и понял, что для российского президента очень важно сохранить лицо.

Поэтому он будет готов пойти на компромисс только в случае, если в мире его будут позиционировать как миротворца и победителя, а не проигравшего.

«Иначе с Путиным вообще сложно о чем-то договариваться», — предупредил Маломуж.

Другие заявления генерала читайте в статье «Януковича на пост премьера назначали на воровской сходке, — генерал Николай Маломуж».

Напомним, накануне в Германии подтвердили намерение добиваться усиления санкционного давления на Россию.

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