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Отключить Россию от SWIFT: Сенцов назвал самый эффективный шаг для давления на Путина
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, назвавший недавно страну, на которую должна равняться воюющая Украина, во время дискуссии в Вашингтоне призывал отключить Россию от системы межбанковских каналов связи SWIFT.
По его словам, это самый эффективный шаг для давления на Кремль, передает «Укринформ».
На вопрос о том, как США могут повлиять на Россию, Сенцов сказал: «У меня очень короткий ответ на это — отключить SWIFT… Это реальный шаг, чем очень длинные разговоры. Мои месседжи здесь, как и всегда — остановить российскую агрессию против Украины и освободить наших пленных».
Сенцов отметил, что вернуть многих украинцев домой удалось, в том числе, благодаря международному влиянию, в том числе со стороны Соединенных Штатов, стран Европы, а также непосредственно Украине — усилиями бывшего и нынешнего президентов.
Накануне Сенцов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие в круглом столе по вопросу заключенных в России граждан Украины.
До этого бывший политзаключенный посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где в своем выступлении указал на борьбу Украины с российской агрессией.
Embassy held a table discussion w/ Oleg #Sentsov, a native Crimean, Ukrainian activist & former political prisoner in Russia.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 27 января 2020 г.
We're glad to share our thoughts w/American opinion leaders & human rights activists on Ukraine's efforts to fight for justice against Russian occupation. pic.twitter.com/IN65qrjfsU
После США бывший политзаключенный отправится в Канаду. В планах на ближайшие месяцы — поездки в другие страны. Как подчеркнул Олег Сенцов, он пытается охватить важнейшие организации и встретиться с теми, от кого зависит помощь Украине в давлении на Россию со стороны международного сообщества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Среди них был и политзаключенный Кремля режиссер Олег Сенцов.
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