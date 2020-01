Отключить Россию от SWIFT: Сенцов назвал самый эффективный шаг для давления на Путина

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, назвавший недавно страну, на которую должна равняться воюющая Украина, во время дискуссии в Вашингтоне призывал отключить Россию от системы межбанковских каналов связи SWIFT.

По его словам, это самый эффективный шаг для давления на Кремль, передает «Укринформ».

На вопрос о том, как США могут повлиять на Россию, Сенцов сказал: «У меня очень короткий ответ на это — отключить SWIFT… Это реальный шаг, чем очень длинные разговоры. Мои месседжи здесь, как и всегда — остановить российскую агрессию против Украины и освободить наших пленных».

Сенцов отметил, что вернуть многих украинцев домой удалось, в том числе, благодаря международному влиянию, в том числе со стороны Соединенных Штатов, стран Европы, а также непосредственно Украине — усилиями бывшего и нынешнего президентов.

Накануне Сенцов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие в круглом столе по вопросу заключенных в России граждан Украины.

До этого бывший политзаключенный посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где в своем выступлении указал на борьбу Украины с российской агрессией.

Embassy held a table discussion w/ Oleg #Sentsov, a native Crimean, Ukrainian activist & former political prisoner in Russia.

We're glad to share our thoughts w/American opinion leaders & human rights activists on Ukraine's efforts to fight for justice against Russian occupation. pic.twitter.com/IN65qrjfsU