Самолет в Пакистане разбился из-за болтовни пилотов о коронавирусе

Мир

Произошедшее 22 мая крушение пассажирского самолета авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» (PIA) близ аэропорта Карачи было вызвано ошибкой пилота. Об этом заявили в министерства авиации Пакистана. Более того, как сообщает издание New York Daily News, причиной гибели 98 человек стала неуместная беседа о коронавирусе, в которой принимали участие пилоты. Разговор отвлек их от профессиональных обязанностей и соблюдения стандартного протокола.

Об этом заявил министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан. «Пилоты обсуждали коронавирус во время полета. Они не были сконцентрированы… Они говорили о вирусе, который затронул их семьи. Когда диспетчер попросил пилота снизить высоту, тот ответил: „Я справлюсь“. Это было излишней самоуверенностью», — заявил министр. По его словам, часть вины лежит и на диспетчере, который не сообщил экипажу самолета о повреждениях, который лайнер получил при первой неудачной попытке приземлиться. «Он должен был информировать их о том, что двигатели загорелись», — заявил министр.

В рухнувшем самолете Airbus A320, который был полностью технически исправен, находились 99 человек. Выжить удалось только двоим. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал. От полученных травм в больнице скончалась 12-летняя девочка.

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