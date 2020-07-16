Правда глаза колет? Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств бойцов ВСУ на Донбассе

В то время, как на Форуме безопасности сотрудничества (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ директор Национального института стратегических исследований Украины Александр Литвиненко рассказывал о гибридных угрозах, а также о недавнем убийстве российско-оккупационными войсками медика на Донбассе, представитель России демонстративно покинул зал.

Об этом «Укринформу» рассказал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. По его словам, это было сделано после неудачных попыток умалить значение темы гибридных угроз в целом и избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины в частности.

Он также напомнил, что еще во время презентации приоритетов украинского председательства в ФБС в апреле этого года глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что тема гибридных угроз будет в фокусе внимания Украины. Единственной делегацией, которая заявила, что эта тема «неинтересна» и якобы разделяет страны-участницы ОБСЕ, стала российская.

«Очевидно, что делегация РФ понимала, что при обсуждении этой темы будет озвучен, прежде всего, кейс российской гибридной агрессии против Украины. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования», — отметил Евгений Цимбалюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 июля, получив подтверждение режима тишины от российско-оккупационных войск, группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками попыталась подойти к телу подорвавшегося бойца ВСУ, однако противник открыл огонь на поражение. Медик Николай Илин, бросившийся на помощь раненому бойцу, погиб на месте.



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