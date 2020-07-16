Чемпион Украины узнал соперников по Лиге чемпионов (фото)

Баскетбольный «Днепр», ставший лучшей командой Украины по итогам досрочно завершившегося сезона, узнал команду, матчами против которой будет стартовать в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Соперником наших соотечественников, за которых выступает сын олигарха Игоря Коломойского Григорий, станет голландский «Гронинген». Первый матч «Днепр» проведет на домашней площадке 15 сентября, а через три дня, 18-го, сыграет на выезде в ответном поединке.

В случае успешного преодоления стартового раунда днепрян ожидает двухматчевая встреча с победителем пары «Ираклис» (Греция) / «Керавнос» (Кипр), поединки которой пройдут 22 и 25 сентября. Преодоление второго круга квалификации позволит команде под руководством экс-игрока сборной Украины Дениса Журавлева выйти в групповой этап, где ее соперниками станут «Нимбурк» (Чехия), «Нижний Новгород» (Россия), «Дижон» (Франция), «Сарагоса» (Испания), «Собатхей» (Венгрия), «Бурса» (Турция) и «Люблин» (Польша).

«По поводу соперников не сильно много знаю, но со жребием нам повезло. Теперь все зависит о т нас — в каком состоянии мы подойдем к этим матчам. Дома начинать всегда приятно, но, когда выход в следующий раунд состоит из двух игр, возможно, даже легче начать игрой на выезде. Ну ничего страшного. Если жеребьевка решила, что первую игру мы будем начинать дома, то будем играть так. Сейчас мы тренируемся в индивидуальном графике. Сборы начнутся приблизительно в конце июля, там уже будем смотреть. Я со стороны игрока вижу, что у нас уже несколько лет есть в команде проблемные позиции, которые стоит усилить. Я считаю, что наш предыдущий опыт участия в еврокубках наглядно показал наши слабые стороны. Надеюсь, что наше руководство и тренерский штаб сделают правильные выводы и усилят проблемные позиции», — поделился впечатлениями от жеребьевки капитан «Днепра» Станислав Тимофеенко в комментарии «Xsport».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запорожский «Мотор» узнал соперников по групповому этапу гандбольной Лиги чемпионов.

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