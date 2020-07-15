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Украина

Оккупанты отдали тело погибшего под Зайцево бойца ВСУ

14:53 15 июля 2020
ВСУ

В среду, 15 июля, украинской стороне передали тело военнослужащего, погибшего в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве под Зайцево, которого пыталась эвакуировать нарвавшаяся на засаду боевиков группа.

«Состоялось возвращение с временно оккупированной территории тело военнослужащего ВСУ, который погиб 13 июля под Зайцево. В данный момент продолжается подготовка транспортировки тела воина к месту погребения», — сообщают в штабе операции Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики, открывшие огонь по эвакуационной группе, убили медика Николая Илина, который бросился на помощь к раненому военнослужащему.

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