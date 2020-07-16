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"Слуга народа" Бужанский попал в базы "Миротворца"
В четверг, 16 июля, данные народного депутата Украины из фракции партии «Слуга народа» Максима Бужанского, чей проект закона, отменяющий переход ряда школ с 1 сентября на изучения предметов по-украински вызвал шквал критики, попали в базы центра «Миротворец».
«Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни», — комментируют в «Миротворце» свое решение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады Украины 16 июля проект закона Бужанского не внесен.
Фото со странички Макса Бужанского в соцсетях.296
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.