"Слуга народа" Бужанский попал в базы "Миротворца"

В четверг, 16 июля, данные народного депутата Украины из фракции партии «Слуга народа» Максима Бужанского, чей проект закона, отменяющий переход ряда школ с 1 сентября на изучения предметов по-украински вызвал шквал критики, попали в базы центра «Миротворец».

«Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни», — комментируют в «Миротворце» свое решение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады Украины 16 июля проект закона Бужанского не внесен.

Фото со странички Макса Бужанского в соцсетях.

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